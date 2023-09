ROMY CABARET SAUVAGE Paris, 9 novembre 2023, Paris.

ROMY CABARET SAUVAGE a lieu à la date du 2023-11-09 à 20:00:00.

Tarif : 25.3 à 25.3 euros.

Romy sera de retour à Paris pour sa première date en tête d’affiche en solo le 9 novembre 2023 au Cabaret Sauvage !Membre emblématique du trio londonien The xx, Romy Madley Croft a forgé son propre nom au cours de la dernière décennie. Musicienne, auteure-compositrice, productrice et DJ, Romy a sorti son premier single solo, Lifetime , en 2020, qui a été largement acclamé, suivi d’une collaboration avec HAAi et Fred again.. sur Lights out . L’année dernière, son single à succès Strong annonçait la sortie très attendue de son premier album, Midair (Young/Beggars), enfin disponible depuis le 8 septembre. Co-écrit et co-produit avec Fred again.. et Stuart Price, cet album est destiné aux nostalgiques de l’euro-dance et aux mélancoliques du dancefloor.

CABARET SAUVAGE

59 bd Macdonald Paris 75019

