, & Cabaret Sauvage Paris, 8 juillet 2023, Paris.

, & Samedi 8 juillet, 16h00 Cabaret Sauvage Entrée Terrasse : gratuite sur réservation • Club : Early Bird : 10€* / Regular : 15€* (*hors frais de location)

Dès 16h, profitez du soleil sur la Terrasse qui accueillera des stands et animations inspirés de l’esprit de Copenhague : vintage market, massages, tatouages, gems dentaires, initiation au voguing, marché aux plantes…

Une après-midi où le chill est roi : au programme, transats et lediggang (farniente à la mode danoise) au son des pépites musicales dénichées par nos DJs !

Amateurices de sapes ? Venez chiner des vêtements vintages et découvrir des créateurs de mode et d’accessoires upcyclés lors du vintage market, inspiré de l’identité de Copenhague, capitale de la mode écologique.

Plutôt une âme d’artiste ? Dans l’idée du quartier Christiana, QG bohème et undergound de la capitale danoise, petits et grands sont invités à laisser leur imagination s’exprimer sur la fresque collaborative, aux côtés d’un artiste qui réalisera une performance de graffiti en live.

Vous nous connaissez, on aime faire durer le plaisir : à minuit, direction la piste de danse du Cabaret Sauvage. Ambiance velours rouge et vitraux chaleureux, rendez-vous sous le chapiteau pour danser jusqu’au bout de la nuit !

Vous en voulez encore ? Plein d’autres surprises et animations seront à découvrir sur la Terrasse…

En extérieur : ambiance funky & hip hop avec :

• Cess (CLACLACLAC!)

• Amadeo85 (Mother I’d like to Funk)

En intérieur : house to techno pour faire durer le plaisir jusqu’à 6h avec :

• Marie K B2B Eversines (Rings of Neptune)

• Berte x Sisi L (DiscoTomie)

• vintage market avec :

• Illustrations : @3615potin

@compil__

@piou_piou_fripe

@claime_paris

• créations upcycling :

@bobtobealive @domy.anderson @galure.chapeaux @migraine.lab

• massages : @loukoumotiv

• CBD : @kadracbd

• tatouages : @maad.muse

• gems dentaires : @cocoo.gems

• initiation voguing : @manuesoum

• live painting : @cobaltmural

• vente de plantes

• food truck

• fresque participatives

Et bien d’autres surprises à venir…

Cabaret Sauvage 59 boulevard MacDonald 75019 Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T16:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-08T16:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

Colbalt Mural