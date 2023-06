L’Ultra Bal au Cabaret Sauvage Cabaret Sauvage Paris, 21 juin 2023, Paris.

L’Ultra Bal célébrera la fête de la Musique au Cabaret Sauvage

Entre rave des enragés et fiestas des bienheureux, la troupe de l’Ultra Bal réinvente le bal, revisitant chanson et dub, séga et hip hop, musette et électro.

L’Ultra Bal fait monter la température. L’Ultra Bal fait se réveiller les corps.

Alors, prêt à enflammer le dancefloor ?

Cabaret Sauvage 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T21:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

©Paola Guigou