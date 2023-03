CABARET SAINT GEORGES Salle des Ormes Rives-d'Autise Catégories d’Évènement: Rives-d'Autise

Vendée En 2023, la troupe de bénévoles du Cabaret Saint Georges a une folle envie de s’évader, pour découvrir de nouveaux horizons ! EVASION, la nouvelle création du Cabaret Saint Georges vous transporte dans un tourbillon de plumes, de paillettes, de costumes et de décors. Dès l’ouverture du rideau vous êtes plongés dans une ambiance saisissante et magique, la revue est lancée, le voyage peut commencer ! Pendant près de 2h s’enchaînent danses, chants, sketchs et magie à travers des tableaux uniques et inédits : de l’Andalousie à la Grande Bretagne, de Venise à New-York, cette nouvelle revue vous réserve de nombreuses surprises. Sans oublier le nouveau cancan du Cabaret Saint Georges ! Evénement organisé par l’OGEC de l’école St Ambroise de Rives-d’Autise. Placement libre / petite restauration sur place Réservations par téléphone ou sur Hello Asso : Cabaret saint-georges – evasion (helloasso.com) Le Cabaret St Georges présente son nouveau spectacle « Evasion » https://www.helloasso.com/associations/ogec-de-l-ecole-privee-saint-ambroise-de-nieul-sur-l-autise/evenements/cabaret-saint-georges-evasion?fbclid=IwAR0EKdDvKgijULHE3pf1PtZJG6tmCa7sqVph8fZkzQH80v0YrIV Salle des Ormes Oulmes Rives-d’Autise

