du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à cimetière du cabaret rouge rue carnot SOUCHEZ

Accueil des visiteurs. Vistes explicatives du cimetière dans le respect dû à la mémoire des morts et les contraintes sanitaires

Entrée libre, une quinzaine de places de stationnement

Découverte du cimetière britannique du Cabaret Rouge, particularités cimetière du cabaret rouge rue carnot SOUCHEZ D937, 62153 Souchez, France Souchez Pas-de-Calais

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T16:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T16:00:00

