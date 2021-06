Antony Espace Cirque d'Antony Antony, Hauts-de-Seine Cabaret rock Espace Cirque d’Antony Antony Catégories d’évènement: Antony

Hauts-de-Seine

Cabaret rock Espace Cirque d’Antony, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Antony. Cabaret rock

du samedi 3 juillet au dimanche 4 juillet à Espace Cirque d’Antony

La compagnie Baraka vous propose une soirée conviviale, festive et familiale.

Dans ce contexte particulier où les artistes remontent sur scène après de longs mois de silence, c’est dans un feu de joie, une invitation à la liberté et au bonheur de partager un moment unique qu’ils convient leurs amis musiciens des Poors à les rejoindre sur la piste..

Gratuit

Baraka Cirque / Les Poors Espace Cirque d’Antony Rue Georges Suant, 92160 Antony Antony Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T22:00:00;2021-07-04T18:00:00 2021-07-04T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Antony, Hauts-de-Seine Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace Cirque d'Antony Adresse Rue Georges Suant, 92160 Antony Ville Antony lieuville Espace Cirque d'Antony Antony