Cabaret Restons Nature Saint-Georges-de-Noisné, samedi 2 mars 2024.

Cabaret Restons Nature Saint-Georges-de-Noisné Deux-Sèvres

C’est parti, nous donnons le top départ des réservations pour notre spectacle cabaret :

RESTONS NATURE

Salle Les Arts à Saint Georges-de-Noisné

– Vendredi 1er mars à 20h30

– Samedi 2 mars à 20h30

– Dimanche 3 mars à 14h30

– Vendredi 8 mars à 20h30

– Samedi 9 mars à 20h30

COMMENT RÉSERVER ?

Par téléphone 06 47 41 06 85 (de préférence le matin ou après 19h)

Par mail legion.saintgeorges@gmail.com

Et la nouveauté de cette année, via Hello Asso (réservation ET paiement) https://www.helloasso.com/…/legion…/evenements/cabaret

Salle des Arts

Saint-Georges-de-Noisné 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine legion.saintgeorges@gmail.com

