CABARET PRETTY LEGS Ponts, 21 septembre 2024, Ponts.

CABARET PRETTY LEGS – RIEN NE VA PLUS !Le Spectacle CABARET « Rien ne va plus !» sur le thème du jeu vous sera proposé en plusieurs parties, entre les plats… Plumes, Strass et Paillettes seront au rendez-vous ! Un tour du monde des plus beaux casinos vous sera proposé… Magie, Chants, Numéros visuels et Chorégraphies féériques pour une immersion unique dans l’enfer du jeu !La soirée se terminera sur la piste de danse avec notre DJ.Nous vous proposons deux menus au choix : Menu « Pretty Legs » :Parfait de TruiteSuprême de Poulet et ses légumes façon TajineCharlottine Vanille & Fruits rouges OuMenu « Montmartre » :Filet de Bar au Curry BretonJarret d’Agneau, pommes de terre grenaille et légumes printaniersPalet Sablé au Caramel Menu Enfants :Assiette de CharcuterieSuprême de Volaille & FritesGlace

Tarif : 49.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-09-21 à 19:30

CABARET PRETTY LEGS 34 AUBIGNY 50300 Ponts 50