Espace Andrée Chedid, le samedi 16 octobre à 18:00

Par Joséphine Pia Wild Joséphine Pia Wild écrit et compose ; elle a reçu en 2018 le Prix Andrée Chedid du Poème chanté. Elle crée un miroir permettant d'accéder à son monde intérieur. Elle voyage dans plusieurs pays et découvre notamment Berlin, ville aux multiples possibles qui la relie à ses origines. En ressort un lien ardent à l'écriture, et à son handpan, instrument qui ne la quitte plus. Sa musique est à la fois profondément personnelle et musicalement audacieuse. Elle développe son univers inspiré de musiques aux sons organiques, indie-pop et électroniques, et puise également son inspiration dans la poésie. C'est en version acoustique handpan-voix que Joséphine participera à notre cabaret poétique.

Entrée libre sur inscription

Un cabaret poétique aux sons du hadpan-voix…

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux



