Espace Andrée Chedid, le samedi 18 septembre à 18:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Un projet soutenu par la Collectivité Territoriale de Corse Avec Muriel Batbie-Castel, chant et Norbert Paganelli, récitatif. Un récital issu du livre Par tous les chemins (Norbert Paganelli et Marie-Jeanne Verny, Le Bord de l’eau, 2019), première anthologie poétique bilingue consacrée aux langues de France (alsacien, basque, breton, catalan, corse et occitan). Dans le sillage de cet ouvrage, ce récital vous invite à découvrir un corpus poétique écrit d’une richesse toute patrimoniale ! “Toute langue non conforme à la langue dominante est une terre de liberté. En outre nulle langue n’est seule : elle est toujours terre de migration, le français si profondément métissé depuis toujours, comme les autres“ (Jean-Pierre Siméon, préface).

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

