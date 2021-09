Issy-les-Moulineaux Espace Andrée Chedid Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Cabaret poétique : Marche debout ! Hommage à Tchicaya U’tamsi Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Espace Andrée Chedid, le jeudi 25 novembre à 19:30

Création originale d’Annie Lulu Voix, chant, banjo Annie Lulu / guitare : Jean M’ba Au seuil de l’indépendance du Congo en 1960, le poète Tchicaya U Tam’si, né en 1931, s’engage aux côtés de Patrice Lumumba, de l’autre côté du fleuve. De la mort en martyr de Lumumba naîtra “Le Ventre“ en 1964, recueil de poèmes résultant de l’expérience indépendantiste de Tchicaya, la “petite feuille“ ; pour parler à son peuple celui-ci avait choisi selon ses propres mots de “coloniser le français“ par une poésie de l’ardeur. Ces poèmes, au lendemain fébrile d’une tentative de liberté mise à mal, tissent le pagne d’une résonance permanente et unique entre quatre éléments fondamentaux qui jalonnent les textes de Tchicaya U’ Tamsi : le corps mort de Lumumba, le fleuve Congo, la ville de Kinshasa et le peuple congolais. “Marche Debout !“ est un poème dit et chanté au bord du fleuve. Une oeuvre sonore qui invite l’auditeur au seuil d’une “rencontre totale“ pour reprendre les mots d’Aimé Césaire.

