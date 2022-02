Cabaret poétique Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Cabaret poétique Hendaye, 26 mars 2022, Hendaye. Cabaret poétique Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye

2022-03-26 – 2022-03-26 Halles de Gaztelu 1, rue des Halles

Hendaye Pyrénées-Atlantiques PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. Le temps d’une parenthèse, dans une ambiance feutrée et chaleureuse, plusieurs artistes hendayais vont offrir aux spectateurs « un Cabaret Rose ». Un doux mélange de danses, chansons, avec beaucoup d’humour et de poésie… Associations : Dantza Carioca, Danse Génération 64, Mia Show, Alma Gitana, Art’is Folies, Lanetik Egina la troupe du cabaret des +de 20 ans… PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. Le temps d’une parenthèse, dans une ambiance feutrée et chaleureuse, plusieurs artistes hendayais vont offrir aux spectateurs « un Cabaret Rose ». Un doux mélange de danses, chansons, avec beaucoup d’humour et de poésie… Associations : Dantza Carioca, Danse Génération 64, Mia Show, Alma Gitana, Art’is Folies, Lanetik Egina la troupe du cabaret des +de 20 ans… +33 5 59 48 23 58 PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. Le temps d’une parenthèse, dans une ambiance feutrée et chaleureuse, plusieurs artistes hendayais vont offrir aux spectateurs « un Cabaret Rose ». Un doux mélange de danses, chansons, avec beaucoup d’humour et de poésie… Associations : Dantza Carioca, Danse Génération 64, Mia Show, Alma Gitana, Art’is Folies, Lanetik Egina la troupe du cabaret des +de 20 ans… Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye

dernière mise à jour : 2022-01-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Ville Hendaye lieuville Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/

Cabaret poétique Hendaye 2022-03-26 was last modified: by Cabaret poétique Hendaye Hendaye 26 mars 2022 Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Pyrénées-Atlantiques