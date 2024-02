CABARET PIGALLE par Vinus Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris, vendredi 1 mars 2024.

Du vendredi 01 mars 2024 au vendredi 29 mars 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 20h00

.Tout public. gratuit

Par son travail de photographe, VINUS expose son regard d’artiste queer, et nous fait découvrir ces créatures, en créant une scénographie dans l’espace, un moment suspendu, empreint d’onirisme et de sensibilité.

Vernissage le 4 mars à 19h00.

Positionnant le corps au milieu de ses compositions, Vincent Millet, alias Vinus, travaille le rapport à la sexualité et au corps par le biais de la torsion, du kinky, et du glamour. Le Cabaret Pigalle, une série de photos réalisées au sein du Divan du Monde avec la troupe de Madame Arthur, en 2018, installe les créatures dans un décor réalisé en carton, support de création de l’artiste, où les participants sont transposés dans un univers où se croisent les influences des portraits de Sarah Bernhardt et des œuvres d’Alphonse Mucha. Des moments pris sur le vif, en entrée et sortie de scène, de face, mais aussi de trois-quarts ou encore de dos.

Centre lgbtqi+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg 75003 Paris

Contact : refculture@centrelgbtparis.org

@pôleculturecentrelgbt Cabaret Pigalle par Vinus