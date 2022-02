Cabaret percussif en bal participatif Thouars, 12 mars 2022, Thouars.

Cabaret percussif en bal participatif À l’Orangerie du Château 5 Avenue Martyrs de la Résistance Thouars

2022-03-12 – 2022-03-12 À l’Orangerie du Château 5 Avenue Martyrs de la Résistance

Thouars Deux-Sèvres Thouars

EUR Ce cabaret percussif sera en plusieurs temps musicaux et chorégraphiques, des moments d’écoute, de démonstrations, de participations avec des temps de danses, avec des pas de base et des percussions corporelles abordables par tous. Pour se faire, un temps d’initiation aux percussions corporelles et vocales sera proposé par la compagnie au public présent. Venez vivre une expérience de bal participatif où vous faites partie du spectacle en participant, en écoutant en dansant ou encore en chantant. Un quatuor, composé de S. Grosjean et H. Gendek, accompagné de R. Cavailles BEAT BOXEUR et S. Claude guitariste et accordéoniste, partagera des moments musicaux entre percussion corporelle , danse, Beat-box et chant. Et tout cela dans un mode participatif et d’improvisation avec le public ! Venez partager ce moment en famille, entre amis avec curiosité et énergie !

Dans le cadre d’un parcours d’Éducation Artistique et Culturelle, la Cie Toumback, a produit une petite création artistique à partir de rencontres avec des élèves autour du monde des percussions corporelles et vocales. Ils interpréteront la restitution de ces rencontres lors de ce bal participatif.

Toumback

