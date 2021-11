Eymet Eymet Dordogne, Eymet Cabaret : Nouvelle Revue des Lez’Arts Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Cabaret : Nouvelle Revue des Lez’Arts Eymet, 20 novembre 2021, Eymet. Cabaret : Nouvelle Revue des Lez’Arts ESPACE CULTUREL D’EYMET Avenue de la Bastide Eymet

2021-11-20 – 2021-11-20 ESPACE CULTUREL D’EYMET Avenue de la Bastide

Eymet Dordogne 10 10 EUR Sigoules Gym’s co-organise pour la 3ème fois un spectacle de cabaret avec la troupe Lez’Arts Cabaret.

Une nouvelle revue pleine de surprises, strass et paillettes. Un beau moment en prévision.

