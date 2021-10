Cabaret : “Nos années souvenirs” Carhaix-Plouguer, 9 novembre 2021, Carhaix-Plouguer.

Cabaret : “Nos années souvenirs” Rue Jean Monnet Amphi Glenmor Carhaix-Plouguer

2021-11-09 – 2021-11-09 Rue Jean Monnet Amphi Glenmor

Carhaix-Plouguer Finistère

Vous êtes fan de tubes ? Ce spectacle est fait pour vous ! À travers un univers vintage et élégant, revivez la folie des années 60’s (tubes yéyés et rock’n roll, de Sylvie Vartan à Johnny Hallyday), des années 70’s (le disco, la mode hippie et la motown américaine de Cloclo à Gloria Gaynor, Dalida et tant d’autres) pour finir sur un medley fou des années 80s (du kitch psychédélique au tubes pop rock incontournables…).

Durée : 1h30.

contact@glenmor.bzh +33 2 98 99 37 50 http://glenmor.bzh/index.php/fr/saison-culturelle

Vous êtes fan de tubes ? Ce spectacle est fait pour vous ! À travers un univers vintage et élégant, revivez la folie des années 60’s (tubes yéyés et rock’n roll, de Sylvie Vartan à Johnny Hallyday), des années 70’s (le disco, la mode hippie et la motown américaine de Cloclo à Gloria Gaynor, Dalida et tant d’autres) pour finir sur un medley fou des années 80s (du kitch psychédélique au tubes pop rock incontournables…).

Durée : 1h30.

Rue Jean Monnet Amphi Glenmor Carhaix-Plouguer

dernière mise à jour : 2021-09-28 par