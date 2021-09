ELANCOURT La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Élancourt CABARET MUSICAL La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

CABARET MUSICAL La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 18 septembre 2021, ELANCOURT. CABARET MUSICAL

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 18 septembre à 18:00

Paroles et musique : Anne Sylvestre ; chant et jeu : Ariane Dubillard ; piano : Isabelle Serrand ; arrangements : François Rauber et Isabelle Serrand. La carrière d’Anne Sylvestre, disparue en 2020, a duré 60 ans ; ses quelques 700 chansons font partie de notre matrimoine. Écoutons celle qui s’est de longue date engagée contre l’oppression des femmes et les clichés de genre. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. SPECTACLE Hommage à anne Sylvestre par Ariane Dubillard La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Élancourt Autres Lieu La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Route de Dampierre - CD58 Ville ELANCOURT lieuville La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT