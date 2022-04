Cabaret & Music-Hall

Cabaret & Music-Hall, 8 mai 2022, . Cabaret & Music-Hall

2022-05-08 – 2022-05-08 Spectacles cabaret et music-hall au rex. En 1ère partie : Spectacle d’humour avec Rémy Balu dans “mode d’emplois” puis “Big live 80” musiciens en live qui reprendront les + grands tubes des années 80 en live. Billetterie au restaurant “chez Yo” 22 rue de Verdun à Sourdeval. Spectacles cabaret et music-hall au rex. En 1ère partie : Spectacle d’humour avec Rémy Balu dans “mode d’emplois” puis “Big live 80” musiciens en live qui reprendront les + grands tubes des années 80 en live. Billetterie au restaurant “chez Yo” 22… Spectacles cabaret et music-hall au rex. En 1ère partie : Spectacle d’humour avec Rémy Balu dans “mode d’emplois” puis “Big live 80” musiciens en live qui reprendront les + grands tubes des années 80 en live. Billetterie au restaurant “chez Yo” 22 rue de Verdun à Sourdeval. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville