Cabaret Migrant Reims, 29 janvier 2022, Reims.

2022-01-29 – 2022-01-29

Reims Marne

Collectif Kahraba

Dans le cadre de FARaway – Festival des Arts à Reims 2022 | Du 27.01 au 06.02 2022

Présenté par Le Manège | Cabaret

Première

Tout public

Mêlant masques, marionnettes, théâtre et musique, le collectif libanais Kahraba s’empare de la scène comme d’une tribune subversive et poétique. Entre humour noir et absurde, cette troupe aux talents pluridisciplinaires nous parle de frontières, d’identité et d’exil, de manipulations aussi, à travers les textes acérés du dramaturge Matéi Visniec. Le Cabaret Migrant est né de la crise que traverse le Liban et de l’explosion dans le port de Beyrouth qui a laissé toute la société traumatisée. Dans les semaines qui ont suivi, Kahraba a ouvert ses portes à différents artistes pour leur offrir un lieu de création. Nourri de ces échanges, ce cabaret se veut un acte de résistance pour migrer d’une indifférence aveugle vers un espace de rencontre et de partage. Indispensable.

DURÉE

1h20

DATES

sam. 29 janvier à 19h

dim. 30 janvier à 18h

LIEU

Manège – Cirque

Reims

