2022-10-26 19:00:00 – 2022-10-26 EUR Lors de ces soirées cabarets, les différents magiciens programmés dans la saison et les membres de l’association des Magiciens de Provence se relayeront afin de vous faire découvrir leur univers.



A chaque soirée, il y a un thème :

– Mercredi 26 octobre : Halloween ? Ici Trouille…

– Mercredi 02 novembre : Elvis fait son show

– Mercredi 21 décembre : Magic Christmas

– Mercredi 15 février : La crêpe fantôme

– Mercredi 22 février : Arsène Lupin

– Mercredi 19 avril : Le Lapin magique

– Mercredi 26 avril : Ment’Ali Magic Show



Venez vivre en famille cette soirée magique pleine d’humour ! Le spectacle de magie pour toute la famille ! dernière mise à jour : 2022-10-04 par

