Ille-et-Vilaine

Un spectacle à la date du 2023-09-23 (2023-09-23 au ) 20:00. Tarif : 69.0 à 69.0 euros. ACTIV'ANIMATION (L.2-1026286) présente ce spectacle. Pas de service pendant le spectacle placement par l'organisateur Un dîner-spectacle digne des plus grands noms des hauts lieux Artistiques. Une belle histoire spectaculaire dans un univers feutré et romantique. Huit Artistes chanteur, chanteuse, danseuses et Magicien vous transporteront aux sommets du monde du Cabaret. Venez passer un moment divin et fantastique entre amis, en famille.Accès PMR : 02 99 04 77 54 Votre billet est ici LE ZÉPHYR CHATEAUGIRON 15 AVENUE PIERRE LE TREUT Ille-et-Vilaine

