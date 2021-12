CABARET LOUISE, LOUISE MICHEL… Villeneuve-lès-Maguelone, 11 février 2022, Villeneuve-lès-Maguelone.

CABARET LOUISE, LOUISE MICHEL… Villeneuve-lès-Maguelone

2022-02-11 – 2022-02-11

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault Villeneuve-lès-Maguelone

12 12 EUR Ne manquez pas le cabaret déjanté » CABARET LOUISE, LOUISE MICHEL… » le 11 février 2022 au Théâtre Jérôme Savary de Montpellier à 20h30 !

C’est un cabaret foutraque et colérique qui suit Louise Michel pendant la Commune de Paris, les trahisons de la République, un forgeron dénonçant Louis XVI, le retour de Johnny Hallyday, un Hugo poète et dragueur… Mais les comédien(ne)s ont des comptes à régler entre eux, une histoire n’est pas digérée. Tout comme n’est pas digéré ce glorieux et tragique épisode de la Commune de Paris de 1871.

De Louise Michel à Adolphe Thiers, de Louise Attaque à un amphi délirant en 68, on apprend. C’est surprenant, jouissif et rebelle !

Comme à son habitude, la Cie du Grand Soir revendique la pratique et la diffusion d’un théâtre joyeux et engagé.

Durée : 1h

A partir de 12 ans

Pass sanitaire obligatoire

accueil.bdf@villeneuvelesmaguelone.fr +33 4 67 69 58 00 https://www.villeneuvelesmaguelone.fr/evenement/cabaret-louise-louise-michel/

