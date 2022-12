« Cabaret littéraire » : le grand frisson ! Médiathèque Violette Leduc Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

« Cabaret littéraire » : le grand frisson ! Médiathèque Violette Leduc, 21 janvier 2023, Paris. Le samedi 21 janvier 2023

de 18h00 à 19h00

. gratuit

Le public et les bibliothécaires sont tous invités à lire ou à écouter des extraits de textes autour de la peur. Frissons garantis ! Le grand frisson. Dans une ambiance de « cabaret littéraire », le public et les bibliothécaires sont invités à lire ou à écouter une sélection de textes sur la peur, à l’espace Adulte de la médiathèque. On en frisonne d’avance ! Entrée libre. Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 01 55 25 80 20 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

© Domaine public James Stewart in « Vertigo », un film d’Alfred Hitchcock (1958).

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Violette Leduc Adresse 18 rue Faidherbe Ville Paris lieuville Médiathèque Violette Leduc Paris Departement Paris

Médiathèque Violette Leduc Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« Cabaret littéraire » : le grand frisson ! Médiathèque Violette Leduc 2023-01-21 was last modified: by « Cabaret littéraire » : le grand frisson ! Médiathèque Violette Leduc Médiathèque Violette Leduc 21 janvier 2023 Médiathèque Violette Leduc Paris Paris

Paris Paris