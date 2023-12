Cabaret littéraire avec Mange Tes Mots Bibliothèque Parmentier Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 18h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Lecture poétique à la bibliothèque Parmentier pour la Nuit de la lecture

Soirée lecture de

poésie avec Mange tes mots. Vous aurez l’opportunité de découvrir plusieurs

textes élaborées lors de l’atelier d’écriture animé par Mange des mots au

centre Paris Anim Victor Gelez et celui organisé dans l’après midi pour

les lectrices et lecteurs de la bibliothèque Parmentier. A l’issu de ces

lectures, une scène ouverte sera possible dans la limite de 5 minutes par texte

en respectant si possible le thème du Corps.

Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris

Contact : +33155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier

Mange tes mots