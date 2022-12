Bal à la Gueule Cabaret L’Escale, Migennes (89)

Bal à la Gueule Cabaret L’Escale, Migennes (89), 15 janvier 2023, . Bal à la Gueule Dimanche 15 janvier 2023, 14h30 Cabaret L’Escale, Migennes (89) avec Emmanuel MONNET, La Javelle et Les Airs du temps Cabaret L’Escale, Migennes (89) 1, Place François Mitterrand Cabaret L’Escale, 89400 Migennes, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-15T14:30:00+01:00

2023-01-15T17:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Cabaret L'Escale, Migennes (89) Adresse 1, Place François Mitterrand Cabaret L'Escale, 89400 Migennes, France Age maximum 110 lieuville Cabaret L'Escale, Migennes (89)

Cabaret L'Escale, Migennes (89) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//