Cabaret : les gros patinent bien, 14 décembre 2022, .

Cabaret : les gros patinent bien



2022-12-14 – 2022-12-14

EUR Cabaret de carton proposé par la Comédie de l’Est

De Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan – Avec Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan

Ingénierie carton Charlotte Rodière – régie générale Max Potiron en alternance avec Stéphane Lemarié – régie plateau Émilie Poitaux en alternance avec Elvire Tapie

Après avoir décroché le Molière de la Comédie pour Bigre en 2017, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan reviennent avec un spectacle toujours plus loufoque, feu d’artifice d’aventures rocambolesques et d’inventions géniales. Une vivifiante cure de rire !

Complices depuis quinze ans, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan rêvaient de faire un duo. Clowns sans en être, s’inspirant davantage du slapstick anglo-saxon, ces Laurel et Hardy à la française ont donné carte blanche à leur fantasque imagination pour ce spectacle totalement barré. Comique de répétition, contraste savoureux entre le « gros », acteur immobile, et le « maigre », régisseur survolté : tout fonctionne pour nous faire mourir de rire ! Et c’est parti pour un tour du monde avec ce voyageur, qui ne bouge pas d’un pouce, mais voit du pays comme personne, grâce à un accessoiriste qui fait défiler derrière lui, dans une course effrénée, les décors et les paysages, simplement nommés au marqueur noir sur des cartons. Un procédé malin qui efface toutes les limites. C’est donc une épopée incroyable qui nous attend, des îles Féroé jusqu’en Espagne, croisant tour à tour un pilote nazi, une señorita lascive ou un joueur de cornemuse. En patin à glace, avion, bateau ou trottinette, embarquez pour ce pur moment de joie théâtrale !

Réservations exclusivement à la Comédie de Colmar à partir du 18 août :

Clowns sans en être, s’inspirant davantage du slapstick anglo-saxon, ces Laurel et Hardy à la française ont donné carte blanche à leur fantasque imagination pour ce spectacle totalement barré.

+33 3 89 24 31 78

dernière mise à jour : 2022-10-24 par