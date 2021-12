Fontaine-Étoupefour Médiathèque de Fontaine-Etoupefour Calvados, Fontaine-Étoupefour Cabaret lectures “Secrets d’armoires” Médiathèque de Fontaine-Etoupefour Fontaine-Étoupefour Catégories d’évènement: Calvados

Médiathèque de Fontaine-Etoupefour, le dimanche 23 janvier 2022 à 16:00

Chaque histoire est un voyage dans l’intimité des souvenirs ou de l’imaginaire de chaque écrivain. Le pianiste Jean Warthmann accompagnera en musique les lectures des auteurs présents : Jack Lamache, Maryvonne Guettier-Leneveu, Martine Decreuze, Renée Lesieur, Jean-Louis Hamon, Mireille Thiesse.

Nombre de places limité ; Gratuit.

Les Ecrivains en Suisse Normande animeront une soirée cabaret lectures “Secrets d’armoires”. Médiathèque de Fontaine-Etoupefour Impasse du Stade Jules Quesnel 14790 Fontaine-Étoupefour Fontaine-Étoupefour Calvados

2022-01-23T16:00:00 2022-01-23T18:00:00

