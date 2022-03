CABARET LE SHOWBIZZ “SPECTACLE DE TRANSFORMISTES” Magalas, 11 mars 2022, Magalas.

CABARET LE SHOWBIZZ “SPECTACLE DE TRANSFORMISTES” Magalas

2022-03-11 – 2022-03-11

Magalas Hérault Magalas

Un spectacle de transformistes. Des imitations de personnalités célèbres, des transformations et changements de costumes s’enchainent sur scène avec brio.

Ils nous font découvrir des personnages inattendus avec fantaisie. Tout en beauté (maquillage, costumes, strass ,paillettes, plumes…) se mêlent le rire, l’humour, la tendresse, la comédie. Un succès immédiat avec la participation du public, que du bonheur et de la bonne humeur !

Un show Music-Hall époustouflant et de très haute qualité professionnelle.

leshowbizz@gmail.com

Magalas

