CABARET LE SHOWBIZZ “CABARET MUSIC-HALL”, 11 juin 2022, .

CABARET LE SHOWBIZZ “CABARET MUSIC-HALL”

2022-06-11 – 2022-06-11

L’univers du cabaret Music-hall.

Strass, paillettes, plumes…et si Paris venait à vous !!

C’est avec talent que la revue nous fait partager des émotions tout au long du spectacle.

Du glamour, de la sensualité, de la folie et du charme, tout est réuni sur scène pour un divertissement féerique. Un show spectaculaire avec un éventail de costumes à plumes.

Une revue sexy pétillante, dynamique, et une énergie passionnante qui nous transportent et qui nous séduisent au rythme du cabaret.

