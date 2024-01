JEU DE DAMES CABARET LE PATIS Le Mans, 13 mars 2024, Le Mans.

Elles font battre le coeur d’une entreprise somme toute assez banale… Une start-up au fonctionnement finalement conventionnel mais sur le point de révolutionner notre vision du plaisir féminin avec un produit miracle…Humour, chant et danse sont au service d’une comédie féminine piquante et impitoyable sur le monde de l’entreprise. A déguster entre copines ! Messieurs ne boudez pas votre plaisir et venez découvrir tous les secrets du sex à pills! .

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-13 à 20:30

CABARET LE PATIS 38/40 RUE D’EICHTHAL 72000 Le Mans 72