LES MUZIKO-THERAPITRES CABARET LE PATIS Le Mans Catégorie d’Évènement: Le Mans LES MUZIKO-THERAPITRES CABARET LE PATIS Le Mans, 30 décembre 2023, Le Mans. Les Muziko-Thérapitres sont deux médecins loufoques… (Dany Mauro – humoriste chanteur &Mario Santangeli – musicien chanteur) mandatés par l’OMS (l’organisation mondiale du sourire),dont la mission est de soigner addictions, maladies, allergies, phobies, grâce une thérapie musicale à base de chansons, d’imitations, de gags et de fous rires.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 20:30 Réservez votre billet ici CABARET LE PATIS 38/40 RUE D’EICHTHAL 72000 Le Mans Détails Catégorie d’Évènement: Le Mans Autres Code postal 72000 Lieu CABARET LE PATIS Adresse 38/40 RUE D'EICHTHAL Ville Le Mans Departement 72 Lieu Ville CABARET LE PATIS Le Mans Latitude 48.00014 Longitude 0.184857 latitude longitude 48.00014;0.184857

CABARET LE PATIS Le Mans 72 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/