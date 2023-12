LES GRANDS BALLETS DE TAHITI CABARET LE MIRAGE Mezos, 27 janvier 2024, Mezos.

GRANDS BALLETS TAHITI AUX MARQUISES Né en 1964 à Taioahe sur l’île de Nuku Hiva dans l’archipel des Marquises, Théo Sulpice est auteur, compositeur et interprète. A 15 ans il est recruté par la troupe du ballet Tahiti Nui pour partir en tournée pendant six mois en Amérique du Sud. Suivront ensuite des tournées dans la plupart des continents. En 1985 il s’installe à Paris et crée le groupe « Tamure Tahiti » qui se produit dans plusieurs grands cabarets. Rn 1992, il crée le Ballet Tahiti aux Marquises et se produit partout en Europe, mettant à l’honneur les chants et les danses de Polynésie. Véritable ambassadeur et défenseur de la culture polynésie de danseurs et musiciens sillonnent le monde pour vous faire partager leur joie de vivre, de chanter et de danser. BALLET TAHITI AUX MARQUISESun spectaculaire Show de Danses et légendes Tahitiennes. Venez à la rencontre de la Polynésie. Les Polynésiens aiment à vous faire découvrir et à partager leur culture, leur art, leurs danses. Des tatouages au traditionnel four tahitien, en passant par les différents tressages ou sculptures. L’un des plus grands shows de Polynésie avec 14 artistes, musiciens, danseurs et chanteurs. Les hommes et les femmes ont gardé leur gentillesse et leur joie de vivre. Toutes les occasions pour les Polynésiens sont prétextes pour chanter, danser au rythme des Ukulélés. Laissez vous emporter et rêver, avec les chants sacrés du Mariage. Un spectacle grandiose à ne pas manquer !

Tarif : 35.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 15:00

CABARET LE MIRAGE AVENUE DE LA GARE 40170 Mezos 40