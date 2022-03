Cabaret: Le grand bancal Lons, 4 mars 2022, Lons.

Cabaret: Le grand bancal Espace james Chambaud 1 allée des arts Lons

2022-03-04 – 2022-03-04 Espace james Chambaud 1 allée des arts

Lons Pyrénées-Atlantiques

Cabaret décalé : LE PETIT THÉÂTRE DE PAIN

Dans la lignée de l’une de ses toutes premières créations, « Le Grand Bancal » du Petit Théâtre de Pain est un cabaret tout public et tout terrain, un grand bol d’air pour méninges. Il nous trimballe en chansons et mouvements, d’une histoire à une autre. L’émotion butine du sensible au rire et nos parts d’ombre se jouent de notre goût pour la lumière.Du son, des mots, des trognes, des bribes, les unes chassant les autres, poursuivant ainsi la balade poétique au pays de “ce qui nous lie”.

+33 5 59 72 01 53

espace chambaud

Espace james Chambaud 1 allée des arts Lons

