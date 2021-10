Cissac-Médoc Cissac-Médoc Cissac-Médoc, Gironde Cabaret “le Grain de Folie” à Cissac-Médoc Cissac-Médoc Cissac-Médoc Catégories d’évènement: Cissac-Médoc

Cabaret “le Grain de Folie” à Cissac-Médoc Cissac-Médoc, 12 novembre 2021, Cissac-Médoc. Cabaret “le Grain de Folie” à Cissac-Médoc 2021-11-12 – 2021-11-12 Salle des fêtes 8 rue du Landat

Cissac-Médoc Gironde 25 EUR Cissac-Médoc fait sa soirée Cabaret.

Le cabaret Bordelais “Le Grain d’Folie” vous présente sa nouvelle revue “Lady Paris”.

Durée du spectacle : 1h30.

Le billet d’entrée comprend la place de spectacle , le cocktail dînatoire et un verre de vin ou un soft.

+33 6 47 42 24 10

Détails Catégories d’évènement: Cissac-Médoc, Gironde Autres Lieu Cissac-Médoc Adresse Salle des fêtes 8 rue du Landat Ville Cissac-Médoc lieuville 45.22971#-0.83245