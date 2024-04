[Cabaret] Le Drag Show sur les comédies musicales La Sirène à Barbe Dieppe, vendredi 24 mai 2024.

[Cabaret] Le Drag Show sur les comédies musicales La Sirène à Barbe Dieppe Seine-Maritime

Performances scéniques époustouflantes avec du chant, de la danse et l’humour grinçant de nos Queens chéries vous feront rire tout au long de la soirée !

Laissez-vous emporter par une atmosphère où chaque détail est pensé pour vous transporter dans le monde fabuleux de la Sirène à Barbe. Fans de comédies musicales, notre soirée promet d’être inoubliable, alors n’hésitez pas et réservez vos places dès maintenant !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24

La Sirène à Barbe /Place Nationale

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie simon@lasireneabarbe.fr

