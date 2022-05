Cabaret le 3ème œil – Magie Mentale, Scorpène

2022-07-03 – 2022-07-03 Scorpène, maître de la magie mentale, vous propose un rendez-vous parsemé de notes d’humour bienveillantes, de réflexions philosophiques, où l’art magique occupe la part centrale. C’est bluffant, troublant, intelligent, élégant et fascinant. Venez à la rencontre de Scorpène, les yeux dans les yeux. CABARET LE 3ÈME ŒIL

Jeune homme à l’étrange destin, Scorpène pratique la magie mentale. Esprit affûté par une carrière de joueur d’échecs professionnel qu’il assimile à une pratique d’art martial, il considère Pierre RICHARD & Bruce LEE comme ses pères spirituels !

Alliant mémoire, anticipation et observation aigüe, il développe une approche personnelle de l'art magique qui s'attelle à la perception du réel. Usant de la langue des oiseaux pour un vertigineux jeu sur les mots, ses spectacles plongent le spectateur dans un état propice à la réception d'un rêve éveillé. DURÉE : 1h00 PUBLIC : Dès 7 ans

