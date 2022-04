[Cabaret] La Revue de la Sirène Dieppe, 22 avril 2022, Dieppe.

[Cabaret] La Revue de la Sirène La Sirène à Barbe /Place Nationale Dieppe

2022-04-22 20:30:00 – 2022-04-22 La Sirène à Barbe /Place Nationale

Dieppe Seine-Maritime Dieppe

Vous avez aimé la Revue de La Sirène dans sa première version ? Alors ne cherchez plus vous allez adorer cette nouvelle mouture du spectacle phare de la maison ! Et devinez quoi, cette saison l’équipe s’agrandit avec l’arrivée de Sweety Bonbon dans l’équipe !

Au programme : danse, chant, piano, drag-queen, humour, tap dance, cirque aérien, bref vous allez encore en avoir plein les mirettes !

Donc on hésite plus, on réserve sa place pour le spectacle iconique de La Sirène à Barbe et il ne vous restera plus qu’à venir rire, vous détendre et vous émerveiller en votre compagnie !

simon@lasireneabarbe.fr +33 6 74 41 67 83 http://lasireneabarbe.com/

