Manche Déjeuner spectacle – APM au cabaret avec :

danseuses, magicien, humoriste et chanteuse ..

le dimanche 12 Février 2023 à midi

COMPLET le samedi 11 février 2023 Lieu : Salle du Pays Hayland, Avenue Ernest Corbin

LA HAYE-PESNEL Le comité des Fêtes organise pour la 3ème fois le cabaret

