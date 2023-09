Repas spectacle Cabaret la Bonbonnière Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Repas spectacle Cabaret la Bonbonnière Lille, 12 octobre 2023, Lille. Repas spectacle Jeudi 12 octobre, 11h00 Cabaret la Bonbonnière 10€ Le jeudi 12 octobre, venez assister au repas spectacle de l’Oasis à Winnezeele organisée dans le cadre de la semaine bleue. Départ en bus à 11h00, retour vers 18h30. Les inscriptions se font juqu’au 11 octobre à la Mairie de quartier (sous réserve de place disponible). Places limitées.

10€ par personne.

priorité aux Séniors du Faubourg de Béthune Cabaret la Bonbonnière 157, rue du Molinel Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « sfievet@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.10.96.40 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T11:00:00+02:00 – 2023-10-12T18:30:00+02:00

