CABARET KLEZMER Remiremont, 7 juin 2022, Remiremont.

CABARET KLEZMER Centre culturel Gilbert Zaug 18 rue de la Franche Pierre Remiremont

2022-06-07 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-07 20:30:00 20:30:00 Centre culturel Gilbert Zaug 18 rue de la Franche Pierre

Remiremont 88200 Remiremont

A l’occasion du vernissage de l’exposition “Les juifs de Remiremont. Parcours d’une communauté d’hier à aujourd’hui” aux Archives municipales de la ville de Remiremont, vous est proposé ce spectacle musical intitulé “Cabaret Klezmer”, véritable voyage à travers la musique juive traditionnelle.

Dans le cadre des programmes officiels et des actions d’Animation de la Vie Lycéenne développées en partenariat avec la Région Grand Est, deux enseignants du lycée Jeanne d’Arc, M. Arnaud CLAIRE professeur d’histoire-géographie et Mme Nadège Maton professeur de français, ont imaginé un travail collaboratif et interdisciplinaire autour d’un projet d’exposition aux Archives municipales de la ville de Remiremont intitulé « Les juifs de Remiremont. Parcours d’une communauté d’hier à aujourd‘hui. » pour une de leur classe de 2nde. Cette exposition a pu être mené à bien grâce au soutien des Archives municipales de Remiremont dirigée par Mme Stéphanie YSARD.

Le jour de l’inauguration et pour clôturer ce beau projet mémoriel, les lycéens assisteront à un spectacle musical intitulé « Cabaret Klezmer » durant lequel ils liront des textes qu’ils ont spécialement rédigés pour l’occasion et qui permettront de faire revivre, de manière sensible, quelques moments de vie de la communauté juive de Remiremont.

arnaud.claire2@gmail.com +33 6 68 84 84 09

Cabaret Klezmer

Centre culturel Gilbert Zaug 18 rue de la Franche Pierre Remiremont

dernière mise à jour : 2022-05-25 par