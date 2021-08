Vandœuvre-lès-Nancy MJC Etoile , Vandoeuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Cabaret Klezmer MJC Etoile | Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

MJC Etoile | Vandoeuvre-lès-Nancy, le vendredi 10 septembre à 21:30

Cabaret Klezmer est un spectacle qui nous invite au voyage, celui de Jacob, musicien klezmer né sur les bords de la Mer Noire. Mais le récit de ce périple se veut être aussi celui du peuple juif ashkénaze et de son exil forcé à la fin du XIXème siècle entre l’Europe de l’Est et l’Amérique. Quatre musiciens, une clarinettiste, un accordéoniste, un pianiste et une chanteuse nous racontent cette histoire. * Nicolas Arnoult (accordéon) * Christelle Guichoux (clarinettes) * Vincent Houplon (piano) * Marie Ossagantsia (chant) [[https://cabaretklezmer.jimdofree.com/](https://cabaretklezmer.jimdofree.com/)](https://cabaretklezmer.jimdofree.com/)

8,00 € (Tarif adhérent : 6,00 )€

Un concert autour de la musique Klemer pour illustrer la construction de la culture juive. MJC Etoile | Vandoeuvre-lès-Nancy 14 Rue d'Amsterdam, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

