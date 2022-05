CABARET – Je reviens te chercher / Mise en scène Loulou Parc Trembley, 17 juin 2022, .

du vendredi 17 juin au dimanche 3 juillet à Parc Trembley

**Un récit théâtral en deux temps qui raconte, en pleine pandémie, le désarroi des artistes en manque de public puis le soulagement des retrouvailles après le confinement.** **Cabaret Je reviens te chercher** Après une longue période de confinement, Madame Loulou et ses acolytes renouent avec le public afin de célébrer la joie d’être sur scène et de ressentir à nouveau l’énergie d’une salle de spectacle. Entre l’écran et la scène, les comédiens, chanteurs et musiciens dialoguent avec les images, sur des chansons qui parlent d’une liberté en sursis. Avec un souffle de cabaret berlinois de l’entre-deux guerres, Madame Loulou, avec sa perruque atomique, chante et joue un paradis perdu, une ville endormie. Le langage du corps s’exprime, se révolte et fait sortir la voix qui cherche l’autre – Je reviens te chercher – qui cherche le lien et l’émotion. **Le film Ballade triste réalisé par Zoé Cappon** **Projections en première partie dans le chapiteau les 18, 24, 25 juin et 1, 2 juillet** Film sur le confinement, tourné pendant l’été 2020 et réalisé par Zoé Cappon, assistée de Julien Chaix. Ce long métrage part à la rencontre de ceux qui ont été privés de scène et de public. Le spectateur suit la meneuse, Madame Loulou, qui cherche désespérément les artistes de son cabaret. Mais voilà, les salles sont vides et les coulisses désertées. Madame Loulou quitte donc les plateaux dépeuplés et s’invite chez les artistes. À chaque porte qu’elle pousse, Madame Loulou s’introduit dans l’univers singulier d’un de ses artistes.

10 à 30 frs

Du 17 juin au 03 juillet au Scène Vagabonde Festival dans le Parc Trembley à Genève.

Parc Trembley Avenue Giuseppe Motta,



