Cabaret Jazz – Décembre – Ludovic De Preissac MJC Boby Lapointe, 4 décembre 2021, Villebon-sur-Yvette.

Cabaret Jazz – Décembre – Ludovic De Preissac

MJC Boby Lapointe, le samedi 4 décembre à 19:30

Samedi 04 décembre 2021 Cabaret Jazz d’hiver – 19h30 Ouverture des Portes à 19h30 Repas + Concert: Tarif plein: 16€ – Tarif réduit: 13€ Au programme de ce cabaret-Jazz, la musique Michel Petrucciani, pianiste et compositeur extraordinaire ayant su toucher un public très large et qui reste une influence majeure pour tout pianiste de jazz. Il considérait ses compositions comme des « chansons ». Il fallait donc, pour lui rendre hommage, un amoureux des mélodies, un des plus talentueux pianistes français, tout à la fois énergique et romantique : Ludovic de Preissac. Ludovic De Preissac Il nous présentera un répertoire constitué d’arrangements originaux, émaillé de quelques compositions, accompagné de musiciens de premier plan remarquables : Francesco Bearzatti, saxophone et clarinette, Florian Bellecourt au vibraphone, Juan-Sébastien Jimenez, basse, Francis Arnaud, batterie et Margaux Mayette à la flûte. Comme d’habitude, un repas « fait-maison » vous sera servi, pendant la première partie musicale assurée par l’orchestre Perdido! Ambiance chaleureuse et conviviale garantie pour écouter une musique exceptionnelle !

Concert + repas: 16€/13€

Cabaret Jazz d’hiver

MJC Boby Lapointe 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette Villebon-sur-Yvette Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T19:30:00 2021-12-04T23:59:00