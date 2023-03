Cabaret Jazz Chamalières-sur-Loire Catégories d’Évènement: Chamalières-sur-Loire

Cabaret Jazz, 14 mai 2023, Chamalières-sur-Loire . Cabaret Jazz Salle polyvalente Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

2023-05-14 15:00:00 15:00:00 – 2023-05-14 Chamalières-sur-Loire

Haute-Loire Ouverture de la buvette (café, thé, bière, champagne et gâteaux) de 15h à 16h suivie du spectacle avec Frédérick Grolet et son ensemble. chamalieresanimation@orange.fr +33 6 71 64 87 72 Chamalières-sur-Loire

