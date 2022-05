Cabaret Impulsif : représentation, 4 juin 2022, .

Cabaret Impulsif : représentation

2022-06-04 – 2022-06-04

Avis à la population : on recrute pour le cabaret impulsif ! Cie Par les Temps qui Courent.

Chacun apporte un journal et un petit en-cas, on épluche ensemble la presse du jour ou de la semaine, on sélectionne des articles, on échange sur ce qu’on veut raconter. Le lendemain, on se retrouve à 9h pour mettre en scène tout ça. Et le soir, on joue, on improvise avec l’envie et la rage au bide.

Cabaret impulsif – définition : C’est un coup. Un coup de sang, un coup de blues, un coup de folie, un coup de poing porté à la gueule du monde pour en faire craquer le vernis. C’est ce qu’on veut dire de l’actualité au moment où on la reçoit, afin de mettre en scène notre regard sur le monde pour lui dire qu’on l’aime ou qu’on le déteste ou qu’on l’aimerait mieux s’il était autrement. C’est ouvert à toutes et tous !

Après le travail de la veille et du matin, on joue, on improvise avec l’envie et la rage au bide.

+33 5 58 97 57 93

Café Boissec saison culturelle 2022

