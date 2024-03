Cabaret improvisé Ecole Saint-Joseph de la Moussaye Fougères, samedi 30 mars 2024.

Cabaret improvisé Ecole Saint-Joseph de la Moussaye Fougères Samedi 30 mars, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 20:30

Fin : 2024-03-30 22:30

Les Caucus’Tadors se déplacent un samedi soir sur la terre à Fougères pour un cabaret d’improvisation théâtrale. Et ils espèrent bien vous y retrouver afin de passer un agréable moment ! Samedi 30 mars, 20h30 1

Les Caucus’Tadors se déplacent un samedi soir sur la terre à Fougères pour un cabaret d’improvisation théâtrale. Et ils espèrent bien vous y retrouver afin de passer un agréable moment entre rires et émotion !

Ecole Saint-Joseph de la Moussaye 16, rue de Verdun, 35300 Centre ville – Urbanistes Fougères 35300 Ille-et-Vilaine