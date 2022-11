Cabaret Impro

Ensemble, vous voyagerez dans les mondes les plus extraordinaires où tout peut arriver !



Cela fait de nombreuses années que la compagnie courre sur les terres de l’improvisation. À travers ses thèmes le public indique une direction puis ce sont les vents de l’instant présent qui les emportent !



Vivez avec eux ces moments où l’inattendu, la surprise, l’imprévisible, bref la vie prend le dessus !

(Attention, l’improvisation peut provoquer rires, sourires, tristesse et joie).



Par l'équipe « le bruit qui court » Entendez-vous ce Bruit au loin ? Ce Bruit, c'est le Bruit Qui Court ! Embarquez avec nous dans sa course folle !

