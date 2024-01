Cabaret Impro ImproScène Saint-Germain-du-Puy, vendredi 9 février 2024.

Cabaret Impro ImproScène Saint-Germain-du-Puy Cher

Vous aimez la version dynamique et un peu barrée du théâtre d’improvisation alors vous allez adorer le concept Cabaret d’Impro. Réservation conseillée

Playlist Le concept est simple, UNE MUSIQUE = UN SOUVENIR

Un personnage est venue à la soirée avec une musique représentant un à un tous les participants de la soirée.

Découvrez les vies et relations des personnages, au travers de leurs souvenirs (imposés par le public) réactivés à l’écoute d’un morceau de musique (imposé par le public).

Le public choisit qui, le public choisit quoi !

Sur place vous trouverez de quoi prendre l’apéro payant (bières, vins, softs, saucissons, fromages, …) et de la restauration payante PIZZA ( si vous souhaitez commander une pizza nous vous conseillons de venir dès 19h)​

Places assises limitées, réservation conseillée .

Fun Sport Factory

Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire

