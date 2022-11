Cabaret Impro Aix-en-Provence, 16 septembre 2022, Aix-en-Provence.

Cabaret Impro

4 Traverse Notre Dame Le Ruban Vert – galerie et théâtre Aix-en-Provence 13100 Le Ruban Vert – galerie et théâtre 4 Traverse Notre Dame

2022-09-16 20:30:00 – 2022-09-16 22:00:00

EUR 9 10 Un maître de cérémonie, 5 improvisateurs et un haut de forme : il n’en faut pas plus aux Fondus pour jouer les thèmes que VOUS aurez imaginés pour eux ! Et pour corser le tout, le maître de cérémonie leur imposera au fil du spectacle des contraintes de plus en plus folles.

Le Cabaret Impro est le spectacle où vraiment TOUT peut arriver ! Spectacle d’impro au théâtre du Ruban Vert

