CABARET GHETTO L’Alimentation Générale, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 30 juillet 2021

de 22h à 5h

gratuit

Retour de la soirée CABARET GHETTO le vendredi 30 juillet à l’ALG !

LE FRIT ( CURUBA – PAM )

Co-fondateur et résident des collectifs Curuba, Chug Rave et membre du crew de DJs du média Pan African Music (PAM), Le Frit sévit le plus souvent au sein de son projet en duo Psycho Tropiques. Adepte de la lenteur, il explore un univers sonore inspiré autant par les rythmes syncopés du dancehall et la psychédélie d’Amérique Latine que par les breaks et les atmosphères dub et sombres de la scène UK bass et les textures granulées noyées dans l’écho des musiques industrielles.

JULIO INTI (Cabaret Ghetto)

Electro-Tribal, Afro-Latin digital, Cumbia, Soultropikal & Globalbass ♫

Fier de ses racines chiliennes, passionné de musiques latines, Dj Inti a l’art et la manière de mêler les rythmes traditionnels à l’Electro. Il est l’un des pionniers de la scène Elektropikal à Paris! Ses sets explosifs ne vous laisseront pas indifférents !

Il co-produit un EP sous le nom de INTIZIMAN – 2016 relayé par la plupart des blogs spécialisés dans la global bass du Mexique en passant par l’Espagne, les USA , l’Allemagne ou la Nouvelle Zélande.

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

